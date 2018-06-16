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ФОК приглашает всех желающих на каток перед закрытием на профилактические работы

16 июня 2018, 21:01
ФОК приглашает всех желающих на каток перед закрытием на профилактические работы
Остаются считанные дни до закрытия ледовой арены на профилактические работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает всех желающих охладиться и весело провести время на катке.

17 июня — сеанс № 1 — 13:00–14:00; сеанс № 2 — 14:30–15:30; сеанс № 3 — 16:00–17:00; сеанс № 4 — 19:00–20:00;
18 июня — свободное катание с 13:00–15:00 и с 19:00–20:00

С уважением, Ваш ФОК
ФОК
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