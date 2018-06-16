/ / / ФОК приглашает всех желающих на каток перед закрытием на профилактические работы

16 июня 2018, 21:01

С уважением, Ваш ФОК

Остаются считанные дни до закрытия ледовой арены на профилактические работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает всех желающих охладиться и весело провести время на катке.— сеанс № 1 — 13:00–14:00; сеанс № 2 — 14:30–15:30; сеанс № 3 — 16:00–17:00; сеанс № 4 — 19:00–20:00;— свободное катание с 13:00–15:00 и с 19:00–20:00