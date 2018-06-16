ФОК приглашает всех желающих на каток перед закрытием на профилактические работы 16 июня 2018, 21:01 Остаются считанные дни до закрытия ледовой арены на профилактические работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает всех желающих охладиться и весело провести время на катке.17 июня — сеанс № 1 — 13:00–14:00; сеанс № 2 — 14:30–15:30; сеанс № 3 — 16:00–17:00; сеанс № 4 — 19:00–20:00;18 июня — свободное катание с 13:00–15:00 и с 19:00–20:00С уважением, Ваш ФОК ФОК 146 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня городаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 годаПрограмма праздничных мероприятий с 26 по 28 мая, посвященных Дню городаПрограмма праздничных мероприятий с 29 по 31 мая, посвященных Дню города Оставить комментарий Пять плюс 5 (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий