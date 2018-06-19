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Информационный сайт города Гусева

21 и 22 июня в Гусеве пройдет акция «Свеча Памяти»

19 июня 2018, 13:43
21 и 22 июня в Гусеве пройдет акция «Свеча Памяти»
21 и 22 июня на территории МО «Гусевский городской круг» пройдет акция «Свеча Памяти».

В нашем городе акция состоится на памятниках округа 21 июня в 21.00:

  • памятник Герою Советского Союза С. И. Гусеву;
  • братская могила по ул. Ю.Смирнова;
  • Аллея Славы.

В этот день у каждого будет возможность совместно с Молодежным активом, Молодежной администрацией г. Гусева и подростково-молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева отдать дань памяти, погибшим в годы Великой Отечественной войне. Зажечь свечу может также любой человек у себя дома, вместе со своими близкими, и этот момент может стать традицией, которая будет объединять вашу семью и служить напоминанием о подвиге героев.

22 июня в 4.00 приглашаются все желающие принять участие в возложении цветов на памятнике Героя Советского Союза С. И. Гусева.
Свеча памяти
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