Схема перекрытия улиц в городе Гусеве 20 и 23 июня

20 июня 2018, 14:41

Уважаемые гусевцы!



Предлагаем вам ознакомиться со схемами перекрытия улиц на 20 и 23 июня в связи с репетицией и проведением муниципального праздника «Встреча выпускников-2018»:



— схема № 1: установка дополнительных дорожных знаком и перекрытия улиц в ходе генеральной репетиции к муниципальному празднику «Встреча выпускников-2018 на городской площади» 20 июня 2018 г. с 16.00 до 19.00 час.;



— схема № 2: установка дополнительных дорожных знаком и перекрытия улиц в ходе муниципальному праздника «Встреча выпускников-2018 на городской площади» 23 июня 2018 г. с 20.00 до 22.30 час.

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