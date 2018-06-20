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Информационный сайт города Гусева

Схема перекрытия улиц в городе Гусеве 20 и 23 июня

20 июня 2018, 14:41
Уважаемые гусевцы!

Предлагаем вам ознакомиться со схемами перекрытия улиц на 20 и 23 июня в связи с репетицией и проведением муниципального праздника «Встреча выпускников-2018»:

— схема № 1: установка дополнительных дорожных знаком и перекрытия улиц в ходе генеральной репетиции к муниципальному празднику «Встреча выпускников-2018 на городской площади» 20 июня 2018 г. с 16.00 до 19.00 час.;

— схема № 2: установка дополнительных дорожных знаком и перекрытия улиц в ходе муниципальному праздника «Встреча выпускников-2018 на городской площади» 23 июня 2018 г. с 20.00 до 22.30 час.
выпускники
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WTF
# 1WTF
А я уж было расстроился, что праздники закончились. УРА ТОВАРИЩИ!!!
Сегодня, 15:44   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 2Гость Гость
Очень интересно почему движение перекрывется раньше 16.00
Сегодня, 18:43   ЦитироватьОтветить0

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