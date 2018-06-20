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Информационный сайт города Гусева

26 июня в городской администрации пройдет семинар на тему о применении кассовой техники при расчетах

20 июня 2018, 18:08
26 июня в городской администрации пройдет семинар на тему о применении кассовой техники при расчетах
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Калининградской области и Администрация МО «Гусевский городской округ» (далее — Администрация ГГО) информируют о том, что 26 июня в 14.30 часов в конференц-зале городской администрации по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, состоится семинар «Основные положения Федерального Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Приглашаем Вас принять участие в семинаре и обращаем внимание, что с 01.07.2018 наступает срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн.
Админстрация Гусевского района
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