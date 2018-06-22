Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / 23 июня на Центральной площади состоится традиционный праздник «Встреча выпускников - 2018»
Информационный сайт города Гусева

23 июня на Центральной площади состоится традиционный праздник «Встреча выпускников - 2018»

22 июня 2018, 15:20
23 июня на Центральной площади состоится традиционный праздник «Встреча выпускников - 2018»
Окончание школы — один из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади беззаботное детство, уроки, шумные перемены — начинается взрослая жизнь.

Выпускной вечер — это праздник, который останется в памяти на всю жизнь как самый красочный, теплый и массовый. Готовятся к выпускному и в Гусеве.

В субботу, 23 июня 2018 года в 21.00, на центральной площади Гусева, под девизом «Россия — страна возможностей!», состоится, ставший уже традиционным, праздник — «Встреча выпускников — 2018».

Во время праздника наградят всех отличившихся в учебе, спорте и творчестве.

В завершении вечера, по традиции, выпускники исполнят прощальный вальс.

P.S. В условии неблагоприятных погодных явлений праздник будет проводиться в большом зале Гарнизонного Дома офицеров.
выпускники
337 просмотров   |   2 комментария
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года
Программа праздничных мероприятий с 26 по 28 мая, посвященных Дню города
Программа праздничных мероприятий с 26 по 28 мая, посвященных Дню города
Фестиваль День Технополиса GS-2016: качественная музыка, семейная атмосфера и отличная компания
Фестиваль День Технополиса GS-2016: качественная музыка, семейная атмосфера и отличная компания
Празднование Дня города в Гусеве: Как это будет
Празднование Дня города в Гусеве: Как это будет
УчебникРусскойЯзыкИ
# 1УчебникРусскойЯзыкИ
Неплохо.. Но про НЕ с прилагательными так и не усвоено!... Проверяй своё ПыСы и справляй, двоечник!
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить0
УчебникРусскойЯзыки
# 2УчебникРусскойЯзыки
О! ДавнЕЙ бы так! stuck_out_tongue_closed_eyes
Сегодня, 18:38   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona