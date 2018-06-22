23 июня на Центральной площади состоится традиционный праздник «Встреча выпускников - 2018»

22 июня 2018, 15:20

Окончание школы — один из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади беззаботное детство, уроки, шумные перемены — начинается взрослая жизнь.



Выпускной вечер — это праздник, который останется в памяти на всю жизнь как самый красочный, теплый и массовый. Готовятся к выпускному и в Гусеве.



В субботу, 23 июня 2018 года в 21.00, на центральной площади Гусева, под девизом «Россия — страна возможностей!», состоится, ставший уже традиционным, праздник — «Встреча выпускников — 2018».



Во время праздника наградят всех отличившихся в учебе, спорте и творчестве.



В завершении вечера, по традиции, выпускники исполнят прощальный вальс.



P.S. В условии неблагоприятных погодных явлений праздник будет проводиться в большом зале Гарнизонного Дома офицеров.

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