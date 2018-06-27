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Информационный сайт города Гусева

28 июня в городской библиотеке пройдет поэтический вечер

27 июня 2018, 10:52
28 июня в городской библиотеке пройдет поэтический вечер
В этот четверг, 28 июня, в гусевской библиотеке состоится экспериментальный поэтический вечер, на котором каждый желающий сможет выступить со своими стихами и/или послушать выступления других участников. В мероприятии также примут участие музыканты Рифлексии.

Гитарист и вокалист группы Рифлексия Алексей Танана прочитает несколько стихотворений, нигде ранее не звучавших.

О своем желании выступить сообщайте Анастасии — в личку или по телефону: +79003500616.

Начало в 17:30.

Вход свободный.
библиотека
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