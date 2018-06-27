Городской музей приглашает 28 июня на открытие выставки Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…»

27 июня 2018, 11:55

Гусевский музей приглашает на открытие персональной выставки местной художницы Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…».



Открытие выставки состоится 28 июня, в четверг, в 17:00 в Большом зале музея.



На выставке художница представит работы, выполненные маслом: яркие и удивительные пейзажи и натюрморты. В рамках открытия выступят творческие коллективы Детской школы искусств.



Вход на открытие — свободный.



Об авторе:



Ольга Васина родилась в Гусеве. Рисованием увлеклась с детства. В 15 лет рисование стало жизненной необходимостью. С 17 лет масляные краски стали любимым изобразительным средством. Окончила Калининградский областной колледж культуры и искусства по специальности «Педагог-организатор, руководитель коллектива декоративно-прикладного творчества и ремесел. Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество».



Первая персональная выставка Ольги Васиной состоялась в 1999 году в нашем музее.



Работы автора неоднократно выставлялись в различных музеях Калининградской области. Много работ находится в частных коллекциях в России и за рубежом: в Польше, Голландии, Германии.

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