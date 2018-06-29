Бразильские волонтеры посетят Центр «Росток»

29 июня 2018, 12:23

В субботу, 30 июня, состоится встреча волонтерской команды из Бразилии с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Мероприятие приурочено к чемпионату мира по футболу.



В церемонии открытия примет участие министр социальной политики региона Анжелика Майстер и представители КРОБФ «Здоровое поколение».



Команда волонтеров из Бразилии (12 человек) — все в прошлом профессиональные футболисты. Они проведут мастер-класс для воспитанников учреждения. В рамках визита состоится импровизированный футбольный матч.



Место проведения: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 21.

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