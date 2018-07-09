11 июля 2018 года с 14 до 16 часов в Общественной приёмной партии «Единая Россия» (г. Гусев, ул. Сапёрная, 4) состоится приём граждан депутатом областной думы Александром Богдановым и генеральным директором ГУП «Калининградский янтарный комбинат» Михаилом Зацепиным.
Предварительная запись по телефону: 8 (40143) 3-54-39 в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 часов).
11 июля Александр Богданов и Михаил Зацепин проведут в Гусеве прием граждан
9 июля 2018, 16:33
приём
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