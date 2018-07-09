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Информационный сайт города Гусева

11 июля Александр Богданов и Михаил Зацепин проведут в Гусеве прием граждан

9 июля 2018, 16:33
11 июля Александр Богданов и Михаил Зацепин проведут в Гусеве прием граждан
11 июля 2018 года с 14 до 16 часов в Общественной приёмной партии «Единая Россия» (г. Гусев, ул. Сапёрная, 4) состоится приём граждан депутатом областной думы Александром Богдановым и генеральным директором ГУП «Калининградский янтарный комбинат» Михаилом Зацепиным.

Предварительная запись по телефону: 8 (40143) 3-54-39 в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 часов).
приём
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Зачем?
Вчера, 19:26   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
ГераБуФфон,
Если у вас есть проблемы, которые вы не можете разрешить в местных организациях, вы сможете обратиться за помощью к представителям партии "Единая Россия".
Вчера, 19:41   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Уже обращались а воз и ныне там одни обещания
Вчера, 19:51   ЦитироватьОтветить4
ГераБуФфон
# 4ГераБуФфон
Цитата: Гость Андрей
ГераБуФфон,
Если у вас есть проблемы, которые вы не можете разрешить в местных организациях, вы сможете обратиться за помощью к представителям партии "Единая Россия".

Зачем?
Вчера, 20:05   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 5Гость.
Не за тем они рвались в депутаты, чтобы помогать людям. Если кому и помогут то только для пиара. Выборы же, вроде, скоро. Народные "слуги" активизировались. Сейчас начнут спортинвентарь покупать детям, бабушкам помогать. Противно. Твари вы.
Вчера, 20:15   ЦитироватьОтветить7

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