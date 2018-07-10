Гусевский музей приглашает на открытие выставки Владимира Островянского «И дюны, и залив, и лес...»

10 июля 2018, 17:21

Открытие выставки состоится 11 июля, в среду, в 17:00. Вход свободный. В экспозиции представлены живописные работы автора, охватывающие разные периоды его творчества.



Об авторе:



Жизнь этого талантливого художника и доброго, бескорыстного человека тесно связана с Калининградом. Владимир Островянский приехал сюда из Киева вместе с родителями в конце сорок пятого. Первая зима на разрушенной войной земле была необычайно лютой. На всю жизнь он запомнил пронизывающий холод и длинные очереди за хлебом…



В юности Островянский увлёкся туризмом, стал много путешествовать по стране. Тогда же он начал рисовать. Знаменательно, что первые уроки рисования будущий художник получил в 21-й школе, где до войны находилась кёнигсбергская Академия художеств.



Окончив вечернюю школу, Владимир Островянский поступил на географический факультет Калининградского университета. К тому времени он уже прошёл туристическими маршрутами Русский Север и привёз оттуда целую серию работ. И первая выставка, которая с успехом прошла в кинотеатре «Победа», окрылила. Он трудился на вагонозаводе станочником, писал картины, продолжал путешествовать на плотах и байдарках, велосипедах и пешком. Вместе с такими же отважными друзьями-романтиками покорял реки и горы Сибири, Крыма, Кавказа, открывая для себя прекрасные уголки российской природы. И, конечно, рисовал, чтобы увековечить эту красоту. Какие бы тяжелые не были у туристов рюкзаки, он всегда брал с собой небольшой этюдник, использовал для создания картин каждую минуту на привале.



Для членов Союза художников были Дома творчества, пленэры, Островянский же считался художником «самодеятельным». За сорок лет он создал сотни работ, участвовал во многих выставках. При этом у художника никогда не было даже своей мастерской. Немногие смогли бы писать картины после восьмичасовой рабочей смены. А он стоял у мольберта, пока свет позволял видеть краски…



«Ни талант, ни сила характера, ни вдохновение не зависят от членства в Союзе, — говорил Владимир. И я пишу картины, потому что не могу иначе, это стало потребностью, бесконечной мукой и радостью, смыслом жизни, частью меня самого».

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