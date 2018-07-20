/ / / 24 августа пройдет муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

20 июля 2018, 16:23

Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);



Народное пение (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);



Хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);



Изобразительное искусство (индивидуальные участники, коллективы);



Декоративно-прикладное творчество (индивидуальные участники, коллективы);



Художественное слово (индивидуальные участники);



Театральное творчество (коллективы).



В рамках подготовки к Международному Дню инвалидов муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» 24 августа 2018 года проводит муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».В Фестивале могут принимать участие граждане с ограниченными возможностями здоровья: индивидуальные участники и творческие коллективы, в которых имеются инвалиды в возрасте от 9 лет и старше.Фестиваль проводится в виде творческих конкурсов по следующим номинациям:Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.Заявки на участие в фестивале творчества инвалидов «От сердца к сердцу» принимаются до 21 августа 2018 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, каб.310Справки по телефону: 8 (40143) 3-35-57