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24 августа пройдет муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

20 июля 2018, 16:23
24 августа пройдет муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»
В рамках подготовки к Международному Дню инвалидов муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» 24 августа 2018 года проводит муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».

В Фестивале могут принимать участие граждане с ограниченными возможностями здоровья: индивидуальные участники и творческие коллективы, в которых имеются инвалиды в возрасте от 9 лет и старше.

Фестиваль проводится в виде творческих конкурсов по следующим номинациям:

  • Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
  • Народное пение (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
  • Хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);
  • Изобразительное искусство (индивидуальные участники, коллективы);
  • Декоративно-прикладное творчество (индивидуальные участники, коллективы);
  • Художественное слово (индивидуальные участники);
  • Театральное творчество (коллективы).

Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.

Заявки на участие в фестивале творчества инвалидов «От сердца к сердцу» принимаются до 21 августа 2018 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, каб.310

Справки по телефону: 8 (40143) 3-35-57
фестиваль
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