/ / / 24 августа пройдет муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

В Фестивале могут принимать участие граждане с ограниченными возможностями здоровья: индивидуальные участники и творческие коллективы, в которых имеются инвалиды в возрасте от 9 лет и старше.
Фестиваль проводится в виде творческих конкурсов по следующим номинациям:
- Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
- Народное пение (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
- Хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);
- Изобразительное искусство (индивидуальные участники, коллективы);
- Декоративно-прикладное творчество (индивидуальные участники, коллективы);
- Художественное слово (индивидуальные участники);
- Театральное творчество (коллективы).
Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.
Заявки на участие в фестивале творчества инвалидов «От сердца к сердцу» принимаются до 21 августа 2018 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, каб.310
Справки по телефону: 8 (40143) 3-35-57