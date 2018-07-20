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27 июля в Гусев прибудут мощи святого апостола Андрея Первозванного

20 июля 2018, 23:42
27 июля в Гусев прибудут мощи святого апостола Андрея Первозванного
27 июля в Черняховскую епархию прибывает рака с десницей апостола Андрея Первозванного. В Калининградскую область святыню, которая хранится в Богоявленском соборе Москвы, доставят 25 июля. Это событие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота России, который в 2018 году отмечается 29 июля.

С 8 до 10 часов утра 27 июля мощи будут доступны для поклонения в кафедральном соборе Архангела Михаила в Черняховске.

С 10.30 до 12.00 ковчег с десницей будет находиться в Гусеве в храме Всех Святых, а с 12.00 до 13.00 в гусевском Доме офицеров.

С 14.00 до 16.00 святыня будет находиться в Трехсвятительском соборе Советска.

Затем ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет доставлен в Морской Георгиевский собор Балтийска. Святыня посетит корабли Балтийского флота и 29 июля покинет пределы Калининградской области.

Для справки:

Десница — правая рука апостола — в XII веке хранилась в Константинополе. В 1644 году константинопольский патриарх Парфений передал святыню в дар Михаилу Романову. Это была благодарность за то, что русский царь заплатил серьезный выкуп турецкому султану, чтоб тот не разорял монастырь в греческих Фессалониках. Десница хранилась в Успенском соборе Московского Кремля, а в 1988 году была торжественно передана Русской Православной Церкви и перевезена в Богоявленский собор.

Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Именно поэтому принесение мощей апостола Андрея Первозванного приурочивается ко Дню Военно-Морского Флота России. Принесение мощей Андрея Первозванного для благословения моряков в День Военно-морского флота уже стало доброй традицией. В прошлом году десница апостола была доставлена в Кронштадт, а в 2016 году — в Севастополь.
церковь Дом офицеров
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