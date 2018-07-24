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Информационный сайт города Гусева

Команды ветеранских организаций, инвалиды и работники социальной сферы приглашаются на туристический слет

24 июля 2018, 14:41
Команды ветеранских организаций, инвалиды и работники социальной сферы приглашаются на туристический слет
Фотография с туристического слета в 2016 году
С целью пропаганды здорового образа жизни среди граждан пенсионного возраста, популяризации туризма, как активного отдыха и средства укрепления здоровья, привлечения широких масс граждан пенсионного возраста, инвалидов и работников социальной сферы к систематическим занятиям физической культурой и спортом 31 августа 2018 года в Гусевском городском округе в районе «горбатого моста» на реке Анграпа состоится межмуниципальный туристический слет.

В слёте могут принять участие команды первичных ветеранских организаций муниципальных образований Калининградской области, инвалиды и работники социальной сферы.

Состав команды от 10 до 15 человек.

Предварительные заявки на участие в межмуниципальном туристическом слете направляются до 25 августа 2018 г. по адресу: Калининградская область, город Гусев, проспект Ленина, дом 50 (кабинет 310) или электронной почте: kcson2006@mail.ru.

Справки по телефону: 8 (40143) 3-35-57.

Положение и пример заявки [24 Kb] (cкачиваний: 3)
туризм
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