С целью пропаганды здорового образа жизни среди граждан пенсионного возраста, популяризации туризма, как активного отдыха и средства укрепления здоровья, привлечения широких масс граждан пенсионного возраста, инвалидов и работников социальной сферы к систематическим занятиям физической культурой и спортом 31 августа 2018 года в Гусевском городском округе в районе «горбатого моста» на реке Анграпа состоится межмуниципальный туристический слет.
В слёте могут принять участие команды первичных ветеранских организаций муниципальных образований Калининградской области, инвалиды и работники социальной сферы.
Состав команды от 10 до 15 человек.
Предварительные заявки на участие в межмуниципальном туристическом слете направляются до 25 августа 2018 г. по адресу: Калининградская область, город Гусев, проспект Ленина, дом 50 (кабинет 310) или электронной почте: kcson2006@mail.ru.
Справки по телефону: 8 (40143) 3-35-57.
Команды ветеранских организаций, инвалиды и работники социальной сферы приглашаются на туристический слет
24 июля 2018, 14:41
туризм
Фотография с туристического слета в 2016 году
Фотография с туристического слета в 2016 году
197 просмотров
Другие новости по теме