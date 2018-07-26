/ / / Центр поддержки предпринимательства приглашает на тренинг «Генерация бизнес-идеи»

26 июля 2018, 12:13

Что такое бизнес-идея? Источники идей для бизнеса. Типичные ошибки при поиске бизнес-идей.



Критерии отбора бизнес-идеи.



Подходы к оценке бизнес-идеи. SWOT-анализ и другие инструменты.



Почему на рынке много неудачных товаров и услуг? Ключевые ошибки в создании продуктов.



Анализ ценности и развертывание функций качества (QFD).



Суть ценностного предложения клиенту.



Искусство формулирования правильного ценностного предложения.



Модель «Персоны» — выявление клиентских групп, которым мы адресуем наше ценностное предложение.



Карта ценности и профиль потребителя.



Центр поддержки предпринимательства Калининграда приглашает Гусевских предпринимателей принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идеи».Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Калининград, улица Уральская, 18, ТЦ «Мега», 4-й этаж.Телефон для справок: +7 (4012) 99-45-88 .