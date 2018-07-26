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Информационный сайт города Гусева

Центр поддержки предпринимательства приглашает на тренинг «Генерация бизнес-идеи»

26 июля 2018, 12:13
Центр поддержки предпринимательства приглашает на тренинг «Генерация бизнес-идеи»
Центр поддержки предпринимательства Калининграда приглашает Гусевских предпринимателей принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идеи».

  • Что такое бизнес-идея? Источники идей для бизнеса. Типичные ошибки при поиске бизнес-идей.
  • Критерии отбора бизнес-идеи.
  • Подходы к оценке бизнес-идеи. SWOT-анализ и другие инструменты.
  • Почему на рынке много неудачных товаров и услуг? Ключевые ошибки в создании продуктов.
  • Анализ ценности и развертывание функций качества (QFD).
  • Суть ценностного предложения клиенту.
  • Искусство формулирования правильного ценностного предложения.
  • Модель «Персоны» — выявление клиентских групп, которым мы адресуем наше ценностное предложение.
  • Карта ценности и профиль потребителя.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Калининград, улица Уральская, 18, ТЦ «Мега», 4-й этаж.

Телефон для справок: +7 (4012) 99-45-88 .

Оставляйте свои предварительные заявки.
предприниматели
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Прохожий
# 1Прохожий
Скоро некому будет ходить на эти тренинги.
Уж больно удручающе выглядит статистика.
В 2017-2018 годах закрылось в среднем 9,1 тысяч ИП, а открылось только 7 тысяч.
Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить0

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