/ / / Центр поддержки предпринимательства приглашает на тренинг «Генерация бизнес-идеи»

- Что такое бизнес-идея? Источники идей для бизнеса. Типичные ошибки при поиске бизнес-идей.
- Критерии отбора бизнес-идеи.
- Подходы к оценке бизнес-идеи. SWOT-анализ и другие инструменты.
- Почему на рынке много неудачных товаров и услуг? Ключевые ошибки в создании продуктов.
- Анализ ценности и развертывание функций качества (QFD).
- Суть ценностного предложения клиенту.
- Искусство формулирования правильного ценностного предложения.
- Модель «Персоны» — выявление клиентских групп, которым мы адресуем наше ценностное предложение.
- Карта ценности и профиль потребителя.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Калининград, улица Уральская, 18, ТЦ «Мега», 4-й этаж.
Телефон для справок: +7 (4012) 99-45-88 .
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