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Гусевский музей приглашает на открытие выставочного проекта «Память о забытой войне»

27 июля 2018, 19:10
Гусевский музей приглашает 1 августа в 18:00 на открытие выставочного проекта «Память о забытой войне», где будут представлены уникальные фронтовые зарисовки Первой мировой войны.

В рамках проекта откроется художественная и фотовыставка. Она объединит зарисовки Леонида Сологуба из эпицентра Первой мировой войны, картину «Без вести пропавшие» петербургской художницы Тамары Камаевой и фотографии волонтерского движения инновационного кластера «Технополис GS», которое благоустраивает воинские захоронения в регионе. Совместный выставочный проект музея и холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS») будет работать до конца сентября.

Центральная часть экспозиции — рисунки Леонида Сологуба, русского художника, прошедшего почти всю Первую мировую войну. 10 зарисовок изображают реалии войны: от боевых действий до отдыха между сражениями. Впервые эти работы были представлены в 1916 году на выставке «На войне» в Императорской Академии художеств по поручению великой княгини Марии Павловны.

Гости выставки «Память о забытой войне» увидят картину «Без вести пропавшие» петербургской художницы, члена Союза художников России Тамары Камаевой, которая родилась и выросла в г. Гусеве.

Выставка организована по инициативе холдинга GS Group, который с 2014 года реализует комплекс мероприятий в честь 100-летия Первой мировой войны. Холдинг активно поддерживает волонтерское движение «Технополиса GS» по благоустройству воинских захоронений Первой мировой войны. Его создали неравнодушные сотрудники кластера, стремящиеся сохранить культурное наследие региона и познакомить как можно больше местных жителей с историей родной земли. За все годы работы движения с 2013 года волонтеры благоустроили 9 воинских захоронений и продолжают за ними ухаживать. На выставке «Память о забытой войне» будут представлены фотографии, сделанные во время волонтерских выездов.

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. В этот день в 1914 году в войну была втянута Российская империя. Калининградская область в то время была частью Восточной Пруссии, входившей в состав Германской империи. Это единственный регион нашей страны, на территории которого шли бои Первой мировой войны, в том числе Битва при Гумбиннене (ныне — г. Гусев) — одно из первых и ключевых сражений на Восточном фронте. Оно завершилось победой русских войск и отступлением германских частей.
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