3 августа с 10:00 до 11:00 часов первый заместитель прокурора Калининградской области Павел Анатольевич Беляков проведет в Гусевской городской прокуратуре прием граждан.
Рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.
Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.
Информацию по вопросам организации приёма и записи на приём можно получить в прокуратуре Калининградской области по тел. (401-25) 7-68-33 (старший помощник прокурора Калининградской области Шумило Екатерина Николаевна).
3 августа первый заместитель прокурора области проведет в Гусеве прием граждан
1 августа 2018, 11:41
прокуратура приём
© Фото ruwest.ru
© Фото ruwest.ru
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