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Информационный сайт города Гусева

3 августа первый заместитель прокурора области проведет в Гусеве прием граждан

1 августа 2018, 11:41
3 августа первый заместитель прокурора области проведет в Гусеве прием граждан
© Фото ruwest.ru
3 августа с 10:00 до 11:00 часов первый заместитель прокурора Калининградской области Павел Анатольевич Беляков проведет в Гусевской городской прокуратуре прием граждан.

Рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Информацию по вопросам организации приёма и записи на приём можно получить в прокуратуре Калининградской области по тел. (401-25) 7-68-33 (старший помощник прокурора Калининградской области Шумило Екатерина Николаевна).
прокуратура приём
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