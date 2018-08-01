3 августа первый заместитель прокурора области проведет в Гусеве прием граждан

1 августа 2018, 11:41



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3 августа с 10:00 до 11:00 часов первый заместитель прокурора Калининградской области Павел Анатольевич Беляков проведет в Гусевской городской прокуратуре прием граждан.



Рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.



Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.



Информацию по вопросам организации приёма и записи на приём можно получить в прокуратуре Калининградской области по тел. (401-25) 7-68-33 (старший помощник прокурора Калининградской области Шумило Екатерина Николаевна).

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