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Темы на август 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

2 августа 2018, 11:51
Темы на август 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.

Заявки принимаются до 20 августа.

Темы на август месяц:

  1. П.О.Р.А. вспомнить о Гумбинненском сражении.
  2. Книжки разные читать, малышей не обижать, учат в школе….
  3. День Государственного флага Российской Федерации.
  4. П.О.Р.А. рассказать о летних приключениях.

Скачать положение о конкурсе [48 Kb] (cкачиваний: 2)
конкурс Админстрация Гусевского района
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