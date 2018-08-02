/ / / Темы на август 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Заявки принимаются до 20 августа.
Темы на август месяц:
- П.О.Р.А. вспомнить о Гумбинненском сражении.
- Книжки разные читать, малышей не обижать, учат в школе….
- День Государственного флага Российской Федерации.
- П.О.Р.А. рассказать о летних приключениях.