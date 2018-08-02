/ / / Темы на август 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

2 августа 2018, 11:51

П.О.Р.А. вспомнить о Гумбинненском сражении.

Книжки разные читать, малышей не обижать, учат в школе….

День Государственного флага Российской Федерации.

П.О.Р.А. рассказать о летних приключениях.



Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.Заявки принимаются до 20 августа.