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Информационный сайт города Гусева

11 августа на городском стадионе пройдут спортивные мероприятия

3 августа 2018, 11:54
11 августа на Городском стадионе в рамках празднования Дня физкультурника пройдут спортивные мероприятия.

Программа мероприятий:

  • 11:00 — торжественное открытие Всероссийского дня физкультурника;
  • 12:00 — спартакиада среди территориальных отделов по стритболу;
  • 12:00 — открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта;
  • 12:00 — открытый турнир по волейболу среди женских команд;
  • 12:00 — открытый турнир по боксу;
  • 12:15 — открытый турнир по шахматам и шашкам;
  • 12:30 — соревнования по армспорту;
  • 12:30 — открытый турнир по дартсу;
  • 13:00 — соревнования на веломобилях;
  • 13:00 — фестиваль «Спортивная семья» среди территориальных отделов и жителей округа;
  • 13:30 — соревнования по гиревому спорту;
  • 13:30 — соревнования по скрипингу;
  • 14:00 — соревнования по стрельбе из электронного оружия.
День физкультурника стадион
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я
# 1я
А где мужской волейбол ?
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