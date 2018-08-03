/ / / 11 августа на городском стадионе пройдут спортивные мероприятия

Программа мероприятий:
- 11:00 — торжественное открытие Всероссийского дня физкультурника;
- 12:00 — спартакиада среди территориальных отделов по стритболу;
- 12:00 — открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта;
- 12:00 — открытый турнир по волейболу среди женских команд;
- 12:00 — открытый турнир по боксу;
- 12:15 — открытый турнир по шахматам и шашкам;
- 12:30 — соревнования по армспорту;
- 12:30 — открытый турнир по дартсу;
- 13:00 — соревнования на веломобилях;
- 13:00 — фестиваль «Спортивная семья» среди территориальных отделов и жителей округа;
- 13:30 — соревнования по гиревому спорту;
- 13:30 — соревнования по скрипингу;
- 14:00 — соревнования по стрельбе из электронного оружия.