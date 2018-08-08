Десятый фестиваль «День Технополиса GS» пройдет 1 сентября в Гусеве

8 августа 2018, 15:06

В первый день осени в Гусеве состоится юбилейный «День Технополиса GS» — ежегодный масштабный музыкальный фестиваль для всей семьи. Как и в прошлом году, он продлится целый день и объединит музыку, науку, инновации, спорт и искусство — все, что отражает главные ценности инновационного кластера «Технополис GS».



Фестиваль пройдет в парке ФОК имени Е. М. Попова и соберет на своей площадке любителей качественной современной музыки, технологий и актуального искусства, представителей новых направлений спорта. На 13 тысячах квадратных метров под открытым небом развернутся разнообразные тематические зоны, пройдут лектории и творческие мастер-классы. Предусмотрена отдельная программа для детей.



За десять лет своего существования «День Технополиса GS» стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в Калининградской области. Впервые праздник состоялся в 2009 году и был посвящен началу работы двух первых заводов кластера «Технополис GS». А в 2017 году он впервые проходил в течение всего дня и стал настоящим мультиформатным фестивалем для всей семьи.



Хедлайнер и подробная программа «Дня Технополиса GS» будут объявлены отдельно.

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