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Информационный сайт города Гусева

Десятый фестиваль «День Технополиса GS» пройдет 1 сентября в Гусеве

8 августа 2018, 15:06
Десятый фестиваль «День Технополиса GS» пройдет 1 сентября в Гусеве
В первый день осени в Гусеве состоится юбилейный «День Технополиса GS» — ежегодный масштабный музыкальный фестиваль для всей семьи. Как и в прошлом году, он продлится целый день и объединит музыку, науку, инновации, спорт и искусство — все, что отражает главные ценности инновационного кластера «Технополис GS».

Фестиваль пройдет в парке ФОК имени Е. М. Попова и соберет на своей площадке любителей качественной современной музыки, технологий и актуального искусства, представителей новых направлений спорта. На 13 тысячах квадратных метров под открытым небом развернутся разнообразные тематические зоны, пройдут лектории и творческие мастер-классы. Предусмотрена отдельная программа для детей.

За десять лет своего существования «День Технополиса GS» стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в Калининградской области. Впервые праздник состоялся в 2009 году и был посвящен началу работы двух первых заводов кластера «Технополис GS». А в 2017 году он впервые проходил в течение всего дня и стал настоящим мультиформатным фестивалем для всей семьи.

Хедлайнер и подробная программа «Дня Технополиса GS» будут объявлены отдельно.
День Технополиса Технополис GS
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Загородный Парк Отель
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Да и там понятно, что хедлайнерами будут кандидаты в депутаты от ЕР
Вчера, 15:32   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 2Зритель
Спасибо, что не украли праздник!
Его ждем больше, чем День города. Так как всегда отличные исполнители!
Вчера, 15:41   ЦитироватьОтветить3
имя
# 3имя
сливайте хедлайнеров скорее
Вчера, 16:29   ЦитироватьОтветить0
Антон
# 4Антон
Цитата: имя
сливайте хедлайнеров скорее

Китаев, Гнездилов, Распопов и далее по списку
Вчера, 16:46   ЦитироватьОтветить0

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