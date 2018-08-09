22 августа в агропромышленном колледже пройдет общегородской форум «Гусев — 2023»

9 августа 2018, 20:27

Жители города Гусева приглашаются на общегородской форум «Гусев — 2023», который пройдёт 22 августа в Гусевском агропромышленном колледже.



11:00 — организационная часть. Вступительное слово, приветствие участников, распределение по группам.



11:15 — работа в группах по направлениям программы:

— ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;

— образование;

— культура;

— здравоохранение;

— спорт и физическая культура;

— развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;

— АПК и развитие сельских территорий.



12:15 — кофе-брейк.



12:30 — подведение итогов.

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