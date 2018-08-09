Жители города Гусева приглашаются на общегородской форум «Гусев — 2023», который пройдёт 22 августа в Гусевском агропромышленном колледже.
11:00 — организационная часть. Вступительное слово, приветствие участников, распределение по группам.
11:15 — работа в группах по направлениям программы:
— ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;
— образование;
— культура;
— здравоохранение;
— спорт и физическая культура;
— развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;
— АПК и развитие сельских территорий.
12:15 — кофе-брейк.
12:30 — подведение итогов.
22 августа в агропромышленном колледже пройдет общегородской форум «Гусев — 2023»
9 августа 2018, 20:27
агропромышленный колледж
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