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Информационный сайт города Гусева

22 августа в агропромышленном колледже пройдет общегородской форум «Гусев — 2023»

9 августа 2018, 20:27
22 августа в агропромышленном колледже пройдет общегородской форум «Гусев — 2023»
Жители города Гусева приглашаются на общегородской форум «Гусев — 2023», который пройдёт 22 августа в Гусевском агропромышленном колледже.

11:00 — организационная часть. Вступительное слово, приветствие участников, распределение по группам.

11:15 — работа в группах по направлениям программы:
— ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;
— образование;
— культура;
— здравоохранение;
— спорт и физическая культура;
— развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;
— АПК и развитие сельских территорий.

12:15 — кофе-брейк.

12:30 — подведение итогов.
агропромышленный колледж
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