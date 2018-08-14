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Молодежная администрация города набирает команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»

14 августа 2018, 11:03
Молодежная администрация города набирает команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»
Молодежная администрация города Гусева сообщает о проведении кастинга в команду телевидения «ЁЖ-ТВ».

Кастинг пройдет на место следующих должностей:

  • Журналист;
  • Видеооператор;
  • Монтажер;
  • Пресс-секретарь;

Для участия необходимо выслать заполненную по форме анкету на yana.gorn2011@yandex.ru до 22 августа 2018 года с пометкой «Молодежное телевидение ЁЖ-ТВ» и прийти 23 и 27 августа в 10:00 в Городской музей для прохождения собеседования.

Скачать анкету [65,5 Kb] (cкачиваний: 1)

Об итогах кастинга участники будут проинформированы не позднее 30 августа 2018 года лично по телефону или электронной почте.

Дополнительную информацию можно получить по номеру:
+7 (911) 466-51-63 — Яна Горн — Куратор проекта;

Желаем удачи! Мы ждём тебя!
телевидиние Ёж-ТВ
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