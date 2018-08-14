/ / / Молодежная администрация города набирает команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»

Кастинг пройдет на место следующих должностей:
- Журналист;
- Видеооператор;
- Монтажер;
- Пресс-секретарь;
Для участия необходимо выслать заполненную по форме анкету на yana.gorn2011@yandex.ru до 22 августа 2018 года с пометкой «Молодежное телевидение ЁЖ-ТВ» и прийти 23 и 27 августа в 10:00 в Городской музей для прохождения собеседования.
Об итогах кастинга участники будут проинформированы не позднее 30 августа 2018 года лично по телефону или электронной почте.
Дополнительную информацию можно получить по номеру:
+7 (911) 466-51-63 — Яна Горн — Куратор проекта;
Желаем удачи! Мы ждём тебя!