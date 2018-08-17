/ / / 25 августа в Городском музее пройдёт «Ночь кино — 2018»

17 августа 2018, 11:16

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» в третий раз соберёт у экранов всех любителей отечественного кинематографа. В рамках акции по всей стране будут демонстрироваться фильмы, наиболее полюбившиеся российскому зрителю. Чтобы определить лучшие картины, Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявил интернет-голосование на сайте информационного агентства ТАСС, по итогам которого, из 26 кинолент и были выбраны победители.25 августа в 19.00 Гусевский музей приглашает жителей и гостей Гусева в летний кинозал под открытым небом, где будут показаны три кинокартины — лидеры зрительского рейтинга.Откроет киномарафон семейная сказочная комедийная лента— совместный проект российского медиа-холдинга «Yellow, Black and White» и студии «Walt Disney» (режиссёр Дмитрий Дьяченко). Вместе с главным героем Иваном зрителей ждёт захватывающее путешествие в страну русских сказок, встреча с любимыми персонажами — Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, красавицей Василисой, русскими богатырями и, конечно, самые современные спецэффекты, зрелищные трюки, удивительные пейзажи и юмор от авторов лучших российских комедий.В основе второго фильма —реальная история создания танка Т-34. Режиссёр картины Ким Дружинин посвятил киноленту подвигу главного конструктора легендарной военной машины Михаила Кошкина и его соавторам: Александру Морозову и Николаю Кучеренко. На пороге войны с фашистской Германией два опытных образца танка Т-34 по инициативе Михаила Кошкина отправились из Харькова на госкомиссию в Москву своим ходом. Пробег состоялся в марте 1940 года. На тот момент ни один зарубежный аналог не мог преодолеть такое расстояние без капремонта в заводских условиях. Пробег превратился в непредсказуемую рискованную гонку. Однако, пройдя череду опасных приключений, благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям киноленты удастся одержать победу и доказать уверенное превосходство своих боевых машин.Третий фильм. В жизни успешного бизнесмена Михаила есть все — деньги, власть, полная свобода. Окружающие видят в нем циничного человека, которому чуждо проявление чувств. Однажды Михаил необъяснимым образом перемещается в 1941 год на знаменитый Невский пятачок, где десятки тысяч советских воинов пали смертью героев в битве за Ленинград. Теперь ему предстоит во многом переосмыслить свою жизнь.Приходите в летний кинозал под открытым небом всей семьёй, берите с собой пледы, друзей и хорошее настроение!