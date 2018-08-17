/ / / 25 августа в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей

17 августа 2018, 11:53

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Естественно-научная

Художественная

Техническая



25 августа в 11:00 в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей.Центр работает по 6 направлениям:Справки по телефону: 3-43-28.Адрес центра: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27.