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Информационный сайт города Гусева

25 августа в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей

17 августа 2018, 11:53
25 августа в 11:00 в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей.

Центр работает по 6 направлениям:

  1. Социально-педагогическая
  2. Физкультурно-спортивная
  3. Туристско-краеведческая
  4. Естественно-научная
  5. Художественная
  6. Техническая

Справки по телефону: 3-43-28.
Адрес центра: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27.
ДЮЦ День открытых дверей
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