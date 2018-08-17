25 августа в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей 17 августа 2018, 11:53 25 августа в 11:00 в Детско-юношеском центре пройдёт День открытых дверей.Центр работает по 6 направлениям:Социально-педагогическаяФизкультурно-спортивнаяТуристско-краеведческаяЕстественно-научнаяХудожественнаяТехническаяСправки по телефону: 3-43-28.Адрес центра: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27. ДЮЦ День открытых дверей 113 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме 27 апреля в центре «Росток» пройдёт «День Аиста»9 сентября Гусевская ДЮСШ проведёт день открытых дверей26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей27 августа ДЮЦ приглашает на День открытых дверей Оставить комментарий Закончите фразу «Не в бровь, а в ...» Отправить комментарий