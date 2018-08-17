/ / / 26 августа в Гусевском музее состоится конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.
26 августа фестивальная эстафета доберется до Гусева. Мероприятие стартует в 19.00 в Гусевском музее. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.
«Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, — комментирует основатель проекта Александр Щеряков. — Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра».
Напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта — РИА Новости.
Конкурсная программа фестиваля 2018 года
1) Суперприз // Константин Челидзе
Возраст: 16+, год: 2017
Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом машинка — триумф всей жизни! Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на всё, чтобы добиться радости в ответ.
2) Половинки // Байбулат Батуллин
Возраст: 16+, год: 2017
За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.
3) Кругосветка // Александр Фомин
Возраст: 0+, год: 2017
Он и она живут счастливо, учатся, грезят кругосветным путешествием. Неудачный прыжок с парашютом рушит их планы: паралич на всю жизнь приковывает её к кровати. Но у любви на всё свои планы. Понимая, что дальше откладывать нельзя, они пускаются в кругосветку, о которой так долго мечтали.
4) Цугцванг // Сергей Рамз
Возраст: 12+, год: 2017
Финальный матч коммерческого турнира по классическим шахматам должен пройти ожидаемо: многолетний чемпион ежегодно снимает кассу, легко обыгрывая всех претендентов. Но в этом году очередной соперник приготовил необычную стратегию…
5) Успех // Валентин Сунцов
Возраст: 0+, год: 2018
Два героя начинают утро — каждый в своей квартире. Один — образец успеха. Уверенный взгляд, дорогое авто, коллекция наручных часов… Второй — его полная противоположность. Казалось бы, ничего не предвещало оригинальной развязки.
6) Я тебя вижу // Денис Кудрявцев
Возраст: 12+, год: 2017
Угоняя автомобиль с крупной суммой денег, она не знала, что на заднем сидении будет пассажир. Абсолютно слепой парень, которому совсем скоро предстоит важная операция.
7) Темная ночь // Иван Плечев
Возраст: 6+, год: 2017
По Москве в бешеном темпе распространяется эпидемия неизвестного вируса, превращающего людей в зомби. В городе начинается паника, объявлено военное положение. В это время бывалый таксист везет беременную женщину из Подмосковья. Их случайными попутчиками в нелегком пути к спасению становятся трусливый полицейский и пьяный бизнесмен.
8) Ой // Алла Елисеева
Возраст: 16+, год: 2017
Остросоциальная комедия о невесте, запертой в туалете ЗАГСа.