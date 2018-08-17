17 августа 2018, 12:28

Конкурсная программа фестиваля 2018 года

26 августа в Гусевском музее состоится конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители и гости Гусева смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.26 августа фестивальная эстафета доберется до Гусева. Мероприятие стартует в 19.00 в Гусевском музее. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира., — комментирует основатель проекта Александр Щеряков. —Напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта — РИА Новости.// Константин ЧелидзеВозраст: 16+, год: 2017// Байбулат БатуллинВозраст: 16+, год: 2017// Александр ФоминВозраст: 0+, год: 2017// Сергей РамзВозраст: 12+, год: 2017// Валентин СунцовВозраст: 0+, год: 2018// Денис КудрявцевВозраст: 12+, год: 2017// Иван ПлечевВозраст: 6+, год: 2017// Алла ЕлисееваВозраст: 16+, год: 2017