/ / / Молодежная администрация города продолжает набирать команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»

Кастинг пройдет на место следующих должностей:
- Журналист;
- Видеооператор;
- Монтажер;
- Пресс-секретарь.
Для участия в кастинге необходимо выслать заполненную по форме анкету на yana.gorn2011@yandex.ru до 3 сентября 2018 года с пометкой «Молодежное телевидение ЁЖ-ТВ» и прийти 4 сентября в 16:00 в Городской музей для прохождения собеседования.
Об итогах кастинга участники будут проинформированы не позднее 5 сентября 2018 года лично по телефону или электронной почте.
Дополнительную информацию можно получить по номеру:
+7 (911) 466-51-63 — Яна Горн — Куратор проекта.