Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Молодежная администрация города продолжает набирать команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»
Информационный сайт города Гусева

Молодежная администрация города продолжает набирать команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»

23 августа 2018, 11:13
Молодежная администрация города продолжает набирать команду для телевидения «ЁЖ-ТВ»
Молодежная администрация города Гусева сообщает о переносе даты кастинга в команду телевидения «ЁЖ-ТВ» на 4 сентября.

Кастинг пройдет на место следующих должностей:

  • Журналист;
  • Видеооператор;
  • Монтажер;
  • Пресс-секретарь.

Для участия в кастинге необходимо выслать заполненную по форме анкету на yana.gorn2011@yandex.ru до 3 сентября 2018 года с пометкой «Молодежное телевидение ЁЖ-ТВ» и прийти 4 сентября в 16:00 в Городской музей для прохождения собеседования.

Об итогах кастинга участники будут проинформированы не позднее 5 сентября 2018 года лично по телефону или электронной почте.

Дополнительную информацию можно получить по номеру:
+7 (911) 466-51-63 — Яна Горн — Куратор проекта.
телевидиние молодёжное правительство Ёж-ТВ
190 просмотров
0
Другие новости по теме
Гусевские фигуристы участвуют в Российском конкурсе «Дети на льду. Звёзды»
Гусевские фигуристы участвуют в Российском конкурсе «Дети на льду. Звёзды»
Журналист из Гусева поедет к Путину в костюме Деда Мороза
Журналист из Гусева поедет к Путину в костюме Деда Мороза
Разработки отечественных инженеров, реализованные в Гусеве, конкурируют с продукцией лучших мировых брэндов
Разработки отечественных инженеров, реализованные в Гусеве, конкурируют с продукцией лучших мировых брэндов
15 мая на Городской площади прошло молодёжное мероприятие «Семейные ценности»
15 мая на Городской площади прошло молодёжное мероприятие «Семейные ценности»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»