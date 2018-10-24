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Информационный сайт города Гусева

Гусевский музей приглашает на выставку в честь 100-летия комсомола

24 октября 2018, 18:22
25 октября в 14:30 в городском музее пройдет открытие выставки «Это наша с тобой биография…», посвященной 100-летию со дня образования ВЛКСМ — Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

Выставка рассказывает о значимых страницах истории ВЛКСМ Калининградской области и Гусевского района в частности, о значении комсомола в формировании у молодежи активной жизненной позиции, стремлении участвовать в больших и малых делах всей страны, ощущать себя частицей огромного государства.

В экспозиции представлены плакаты, литература об истории ВЛКСМ, комсомольские значки и комсомольские билеты, фотографии и газетные материалы, рассказывающие о деятельности комсомольцев района.

Вход свободный.
выставка музей
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