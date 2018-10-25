Детский омбудсмен Калининградской области Ирина Ткаченко проведёт 14 ноября в Гусеве прием граждан

25 октября 2018, 12:06

Уважаемые жители Гусевского городского округа!



14 ноября 2018 года с 11-00 до 13-00 в конференц-зале администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8) личный прием граждан проведет Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Миколовна Ткаченко.



Предварительная запись граждан будет проводиться по телефону: 8(401)4336014.



Для справки:



Ирина Миколовна Ткаченко имеет два высших образования по специальностям «Филология» и «Юриспруденция».



С мая 2003 года проходила службу в УВД Калининградской области. С апреля 2008 года работала консультантом отдела социально-правового сопровождения департамента правовой и социальной защиты детства министерства образования Калининградской области. С января 2010 года — эксперт правового управления правительства Калининградской области. С апреля 2011 года — помощник заместителя председателя правительства Калининградской области по социальным вопросам. Действительный государственный советник Калининградской области 2 класса.

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