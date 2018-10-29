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Информационный сайт города Гусева

2 ноября в городском музее пройдёт «Ночь искусств»

29 октября 2018, 12:54
2 ноября в городском музее пройдёт «Ночь искусств»
2 ноября в Гусевском музее состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Посетителей ждет интересная насыщенная программа.

В центре вечера — открытие выставки крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «Вещичка». В коллекции собраны уникальные экспонаты времён довоенной России, привезённые из Орловской, Рязанской, Вологодской и других областей — мест, откуда в Калининградскую область приезжали первые крестьяне-переселенцы. Для посетителей пройдет концерт- лекция «Одна жизнь в русском костюме».

С музыкальными номерами выступит калининградский коллектив «TRIOPARIS»: выразительный вокал в сочетании с изысканным звучанием гитары и аккордеона не оставит равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Для взрослый и детей будет организована интерактивная программа: на протяжении всего вечера будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Гостей музея также ждут еще две новые выставки: «Творчество калининградского художника А. М. Балабаева» и выставка художника-космиста из Таллина Олега Высоцкого.
музей Ночь искусств
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