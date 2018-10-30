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Информационный сайт города Гусева

3 ноября в рамках акции «Мы любим свой город» пройдёт осенний субботник

30 октября 2018, 11:40
Вниманию жителей нашего славного города Гусева. 3 ноября, в канун празднования Дня народного единства, администрация МО «Гусевский городской округ» проводит осеннюю акцию «Мы любим свой город».

Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и принять участие в посадке деревьев на набережной реки Писса от памятника «Штыковая атака» до моста на улице Школьной, на проспекте Ленина, на улицах: Правобережной, Краснофлотской и Артиллерийской (возле бывшего малого зала Дома офицеров).

Также приглашаем произвести уборку опавших листьев в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова, в сквере у скульптуры лося, в сквере у Детской школы искусств, в сквере «Аллея Славы» и вдоль набережной реки Писса. С собой иметь веерные грабли.

Начало осенней акции в 10.00 часов.

Администрация города Гусева
субботник
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