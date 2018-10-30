/ / / 3 ноября в рамках акции «Мы любим свой город» пройдёт осенний субботник

Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и принять участие в посадке деревьев на набережной реки Писса от памятника «Штыковая атака» до моста на улице Школьной, на проспекте Ленина, на улицах: Правобережной, Краснофлотской и Артиллерийской (возле бывшего малого зала Дома офицеров).
Также приглашаем произвести уборку опавших листьев в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова, в сквере у скульптуры лося, в сквере у Детской школы искусств, в сквере «Аллея Славы» и вдоль набережной реки Писса. С собой иметь веерные грабли.
Начало осенней акции в 10.00 часов.
Администрация города Гусева