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Информационный сайт города Гусева

10 ноября приглашаем всех на «СуперГеройскую вечеринку»

31 октября 2018, 11:56
В субботу 10 ноября торговый центр «Вестер» в городе Гусеве проводит в своих стенах праздник под веселым названием «Супергеройская вечеринка». Для всех своих посетителей, больших и маленьких, организаторы подготовили множество сюрпризов и развлечений. И всё это — совершенно бесплатно!

Гостями праздника станут: Невероятный Халк, Капитан Америка, Железный Человек.

Также, вы сможете насладиться захватывающим иллюзионным шоу, подвигаться вместе с любимыми супергероями под зажигательные хиты. А еще, вас ждет множество конкурсов и подарков, а также розыгрыш призов!

Для того, чтобы стать участником розыгрыша необходимо:

  1. Совершить покупку 10 ноября до 14:00 на сумму от 500 руб. в любом магазине торгового центра «Вестер».
  2. Получить купон у продавца.
  3. Опустить заполненный купон в лототрон.

Розыгрыш призов состоится 10 ноября ровно в 14:30, только среди присутствующих гостей!

Приходите Всей семьёй, будет весело!

Город Гусев, пр. Ленина, 21 А.
Начало в 12:00.
Вестер
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ЕвГен
# 1ЕвГен
Так нет уж Вестера давно...
Сегодня, 12:19   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: ЕвГен
Так нет уж Вестера давно...

Опустить заполненный купон в лохотрон.
Сегодня, 13:34   ЦитироватьОтветить3
Я
# 3Я
Хотел тоже самое написать про лохотрон
Сегодня, 18:10   ЦитироватьОтветить0

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