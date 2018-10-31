/ / / 10 ноября приглашаем всех на «СуперГеройскую вечеринку»

31 октября 2018, 11:56

Совершить покупку 10 ноября до 14:00 на сумму от 500 руб. в любом магазине торгового центра «Вестер».

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В субботу 10 ноября торговый центр «Вестер» в городе Гусеве проводит в своих стенах праздник под веселым названием «Супергеройская вечеринка». Для всех своих посетителей, больших и маленьких, организаторы подготовили множество сюрпризов и развлечений. И всё это — совершенно бесплатно!Гостями праздника станут: Невероятный Халк, Капитан Америка, Железный Человек.Также, вы сможете насладиться захватывающим иллюзионным шоу, подвигаться вместе с любимыми супергероями под зажигательные хиты. А еще, вас ждет множество конкурсов и подарков, а такжеДля того, чтобы стать участником розыгрыша необходимо:Розыгрыш призов состоится 10 ноября ровно в 14:30, только среди присутствующих гостей!Приходите Всей семьёй, будет весело!Город Гусев, пр. Ленина, 21 А.Начало в 12:00.