/ / / 10 ноября приглашаем всех на «СуперГеройскую вечеринку»

Гостями праздника станут: Невероятный Халк, Капитан Америка, Железный Человек.
Также, вы сможете насладиться захватывающим иллюзионным шоу, подвигаться вместе с любимыми супергероями под зажигательные хиты. А еще, вас ждет множество конкурсов и подарков, а также розыгрыш призов!
Для того, чтобы стать участником розыгрыша необходимо:
- Совершить покупку 10 ноября до 14:00 на сумму от 500 руб. в любом магазине торгового центра «Вестер».
- Получить купон у продавца.
- Опустить заполненный купон в лототрон.
Розыгрыш призов состоится 10 ноября ровно в 14:30, только среди присутствующих гостей!
Приходите Всей семьёй, будет весело!
Город Гусев, пр. Ленина, 21 А.
Начало в 12:00.