2 ноября в Гусеве состоятся торжественные проводы призывников

31 октября 2018, 21:26

В пятницу, 2 ноября, в Гусеве состоятся торжественные проводы призывников, сообщает агентство по делам молодежи Калининградской области.



Организаторы — областной Центр молодежи совместно с Балтийским флотом и региональным военным комиссариатом при поддержке Агентства по делам молодежи.



На мероприятии будут присутствовать представители регионального Агентства по делам молодежи, Балтийского флота, военного комиссариата Калининградской области и администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».



Призывники и их родители традиционно смогут посмотреть войсковую часть — для них подготовлена обзорная экскурсия.



Мероприятие пройдет на базе войсковой части 90151 по адресу: Гусев, Ю. Смирнова, 13. Начало в 12:00.

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