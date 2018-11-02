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Информационный сайт города Гусева

3 ноября каждый желающий сможет посадить в городе свое дерево

2 ноября 2018, 11:51
Напоминаем, что 3 ноября, в канун празднования Дня народного единства, администрация МО «Гусевский городской округ» проводит осеннюю акцию «Мы любим свой город».

Начало в 10:00.

Те, кто решил принять участие в мероприятии и высадить деревья, сообщаем о местах сбора для получения саженцев и инвентаря:

  1. Ул. З. Космодемьянской возле памятника «Штыковая атака»;
  2. Ул. Правобережная возле кафе «Пицца и… талия»,
  3. Ул. Артиллерийская возле здания бывшего малого зала Дома офицеров,
  4. Перекресток улицы Краснофлотской и улицы Ю. Смирнова,
  5. Перекресток улицы Московской и проспекта Ленина (разделительная полоса движения).

Также приглашаем произвести уборку опавших листьев в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова, в сквере у скульптуры лося, в сквере у Детской школы искусств, в сквере «Аллея Славы» и вдоль набережной реки Писса. С собой иметь веерные грабли.

Администрация города Гусева
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