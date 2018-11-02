/ / / 3 ноября каждый желающий сможет посадить в городе свое дерево

Начало в 10:00.
Те, кто решил принять участие в мероприятии и высадить деревья, сообщаем о местах сбора для получения саженцев и инвентаря:
- Ул. З. Космодемьянской возле памятника «Штыковая атака»;
- Ул. Правобережная возле кафе «Пицца и… талия»,
- Ул. Артиллерийская возле здания бывшего малого зала Дома офицеров,
- Перекресток улицы Краснофлотской и улицы Ю. Смирнова,
- Перекресток улицы Московской и проспекта Ленина (разделительная полоса движения).
Также приглашаем произвести уборку опавших листьев в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова, в сквере у скульптуры лося, в сквере у Детской школы искусств, в сквере «Аллея Славы» и вдоль набережной реки Писса. С собой иметь веерные грабли.
Администрация города Гусева