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Городская администрация проводит народное голосование по вопросам развития города

7 ноября 2018, 12:39
Городская администрация проводит народное голосование по вопросам развития города
Городская администрация продлила срок проведения «Народного голосования — 2018» по наиболее социально-значимым аспектам развития нашего города.

На сайте городской администрации предлагается принять участие в формировании перечня предложений требующих, на Ваш взгляд, общенародного обсуждения, для включения в опросный лист «Народного голосования — 2018».
Админстрация Гусевского района
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Мост строит будут? Китаев обещал в сентября начать.
Сегодня, 14:42   ЦитироватьОтветить0
Антонина
# 2Антонина
Ул. Ю.Смирнова 4 дом 🏡 давно пора фасад покрасить крышу сделали и все тротуар обещали и все делается на словах только перед выборами
Сегодня, 16:52   ЦитироватьОтветить1
Управа
# 3Управа
Гость Гость,
Что же вам этот мост покоя не даёт диванные пустобрехи
Сегодня, 20:53   ЦитироватьОтветить0

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