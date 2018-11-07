Городская администрация продлила срок проведения «Народного голосования — 2018» по наиболее социально-значимым аспектам развития нашего города.
На сайте городской администрации предлагается принять участие в формировании перечня предложений требующих, на Ваш взгляд, общенародного обсуждения, для включения в опросный лист «Народного голосования — 2018».
Городская администрация проводит народное голосование по вопросам развития города
7 ноября 2018, 12:39
Админстрация Гусевского района
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