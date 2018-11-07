Гусевский музей представит выставку фотохудожницы из Литвы «Мутабор»

7 ноября 2018, 17:53

9 ноября в 17:00 в цокольном зале музея состоится открытие выставки литовской фотохудожницы Ингриды Моцкуте-Поцене «Мутабор».



«Мутабор» в переводе с латинского означает «я буду меняться», и это основа выставки, главная идея которой — идея семьи. МУТАБОР (с лат. изменение, мутация) выбрано как центральное, говоря о том, что мы не знаем, откуда приходим и куда уходим. Но существует некий круговорот жизни. Когда в семье кто-то умирает — приходит другой, другая жизнь. МУТАБОР — это возможность осознанного изменения.



В фотоработах художница пытается показать человеческие отношения, связь между мамой и ребенком, мужчиной и женщиной. Свои изображения Ингрида Моцкуте-Поцене сравнивает с эстетикой иконы. Для нее это поиск настоящей красоты через символы и внутреннюю энергетику.



«Для меня находящаяся на фотографии ширма — это неизвестность (и, или избегание правды). Истину невозможно увидеть глазами, мы все видим мир только лишь через призму своего мировоззрения. Мы предпринимаем лишь попытки узнать о потустороннем, проникнуть в несозерцаемое, настоящее, в суть жизни. Но ответа нет. Единственное, что придает надежду, это осознание того, что мы существуем для того, чтобы любить, чтобы выслушать, помочь другому. Так как можем, как умеем.» (И. Моцкуте-Поцене).

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