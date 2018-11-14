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9 декабря в ФОКе пройдут три игры в рамках областного чемпионата по баскетболу

14 ноября 2018, 20:05
9 декабря в ФОКе пройдут три игры в рамках областного чемпионата по баскетболу
9 декабря 2018 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут три игры в рамках чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.

Расписание игр:

  • 11.00 Надежда (г. Светлый) — Пионерский (г. Пионерский)
  • 12.45 КГТУ-2 (г. Калининград) — СК Море (г. Балтийск)
  • 14.30 Гурьевск (г. Гурьевск) — Эдиль (г. Гусев)

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баскетбол соревнование
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