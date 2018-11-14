/ / / 9 декабря в ФОКе пройдут три игры в рамках областного чемпионата по баскетболу

14 ноября 2018, 20:05

11.00 Надежда (г. Светлый) — Пионерский (г. Пионерский)



12.45 КГТУ-2 (г. Калининград) — СК Море (г. Балтийск)



14.30 Гурьевск (г. Гурьевск) — Эдиль (г. Гусев)



9 декабря 2018 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут три игры в рамках чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.Расписание игр:Приходите поддержать наших спортсменов!