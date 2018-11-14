9 декабря в ФОКе пройдут три игры в рамках областного чемпионата по баскетболу 14 ноября 2018, 20:05 9 декабря 2018 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут три игры в рамках чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.Расписание игр:11.00 Надежда (г. Светлый) — Пионерский (г. Пионерский)12.45 КГТУ-2 (г. Калининград) — СК Море (г. Балтийск)14.30 Гурьевск (г. Гурьевск) — Эдиль (г. Гусев)Приходите поддержать наших спортсменов! баскетбол соревнование 81 просмотр 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме 10 марта в ФОКе пройдет VI тур Чемпионата области по волейболу среди мужских командМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года2 апреля в ФОКе пройдёт финальный этап чемпионата области по баскетболу среди мужских командПрограмма новогодних мероприятий в Гусевском городском округе Оставить комментарий Напишите 5 прописью Отправить комментарий