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Информационный сайт города Гусева

Анонс текущих выставок в городском музее

16 ноября 2018, 11:57
Анонс текущих выставок в городском музее
Предлагаем вам ознакомиться с актуальными выставками в Гусевском историко-краеведческом музее на предстоящую неделю.

Выставка крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «Вещичка»



С 2 ноября по 1 декабря работает выставка крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «Вещичка». В коллекции собраны уникальные экспонаты времён довоенной России, привезённые из Орловской, Рязанской, Вологодской и других областей — мест, откуда в Калининградскую область приезжали первые крестьяне-переселенцы.

Выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»



В цокольном зале музея представлена выставка литовской фотохудожницы Ингриды Моцкуте-Поцене «Мутабор».

«Мутабор» в переводе с латинского означает «я буду меняться», и это основа выставки, главная идея которой — идея семьи. На фото — моменты из жизни семьи. Но особенность работ в том, что изображение находится за вуалью. Полученные фотографии наложены на деревянные поверхности, что в сочетании с природной структурой древесины усиливает эффект загадки.

Выставка продолжит свою работу до 29 ноября.

Творчество калининградского художника Александра Балабаева



С 2 ноября по 29 ноября.

В малом зале музея проходит персональная выставка Александра Балабаева из фондов Калининградского областного музея изобразительных искусств.

Выставка художника-космиста Олега Высоцкого «Моря души…»



С 2 ноября по 29 ноября работает выставка художника-космиста из Таллина Олега Высоцкого под название «Моря души.».
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