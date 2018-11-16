/ / / Анонс текущих выставок в городском музее

16 ноября 2018, 11:57

Предлагаем вам ознакомиться с актуальными выставками в Гусевском историко-краеведческом музее на предстоящую неделю.С 2 ноября по 1 декабря работает выставка крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «Вещичка». В коллекции собраны уникальные экспонаты времён довоенной России, привезённые из Орловской, Рязанской, Вологодской и других областей — мест, откуда в Калининградскую область приезжали первые крестьяне-переселенцы.В цокольном зале музея представлена выставка литовской фотохудожницы Ингриды Моцкуте-Поцене «Мутабор».«Мутабор» в переводе с латинского означает «я буду меняться», и это основа выставки, главная идея которой — идея семьи. На фото — моменты из жизни семьи. Но особенность работ в том, что изображение находится за вуалью. Полученные фотографии наложены на деревянные поверхности, что в сочетании с природной структурой древесины усиливает эффект загадки.Выставка продолжит свою работу до 29 ноября.С 2 ноября по 29 ноября.В малом зале музея проходит персональная выставка Александра Балабаева из фондов Калининградского областного музея изобразительных искусств.С 2 ноября по 29 ноября работает выставка художника-космиста из Таллина Олега Высоцкого под название «Моря души.».