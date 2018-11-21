Каждый желающий сможет повесить свою новогоднюю игрушку на главную ёлку города

21 ноября 2018, 12:34

Чуть больше месяца осталось до всеми любимого волшебного праздника — Нового года! Подготовка к торжеству уже идет полным ходом и совсем скоро наш город засияет праздничной разноцветной иллюминацией, а главным украшением, несомненно, станет новогодняя ёлка.



В нашем округе сложилась добрая традиция украшать главный символ праздника всем вместе. Ведь смастерить необычную елочную игрушку своими руками — это хороший повод провести вечер вместе со своими детьми и близкими за общим делом, создавая особое сказочное настроение.



Поэтому по инициативе родителей гусевских школьников администрация муниципалитета снова запускает добрую акцию «Нарядим ёлку вместе»!



Каждый желающий может сделать свою уникальную игрушку из любого материала, которая затем украсит главную ёлку нашего города и будет радовать всех жителей и гостей Гусева.



Изготовленные игрушки нужно будет принести на городскую площадь в день, когда в город будет доставлена елка. О точной дате будет сообщено дополнительно.



Давайте вместе сделаем праздник еще более ярким и запоминающимся!

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