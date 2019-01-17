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Информационный сайт города Гусева

25 января в ГДК сотрудники единого оператора по обращению с отходами проведут прием граждан

17 января 2019, 20:30
25 января в ГДК сотрудники единого оператора по обращению с отходами проведут прием граждан
25 января 2019 года в Городском доме культуры города Гусева с 10:00 до 14:00 сотрудники ГП КО «ЕСОО» (единый оператор по обращению с отходами) проведут прием граждан.

Во время приема жители нашего округа смогут задать представителям все интересующие их вопросы, связанные с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО.
мусор
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
Смысл обсуждать, если региональный премируерт себя на 2,5 ляма просто (типо норм практика)улучшений нет,Авна куча на контейнерных сборах.....
17 января 2019 21:10   ЦитироватьОтветить3
Прохожий
# 2Прохожий
Уж если взялись за это дело, то может лучше не приёмы проводить, а мусор вывозить?
18 января 2019 10:00   ЦитироватьОтветить3
Гость Елена
# 3Гость Елена
Мусор - это товар.
18 января 2019 10:53   ЦитироватьОтветить3
так
# 4так
Ещё ска,, презентацию устройте,о чём вы там собрались ,приём вести,маразм какой то , пусть теперь контора ,по отлову собак, проведёт приём или отдел по контролю за перелётными птицами(((
18 января 2019 23:09   ЦитироватьОтветить3

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