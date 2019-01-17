25 января в ГДК сотрудники единого оператора по обращению с отходами проведут прием граждан

17 января 2019, 20:30

25 января 2019 года в Городском доме культуры города Гусева с 10:00 до 14:00 сотрудники ГП КО «ЕСОО» (единый оператор по обращению с отходами) проведут прием граждан.



Во время приема жители нашего округа смогут задать представителям все интересующие их вопросы, связанные с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО.

822 просмотра | 4 комментария