В Гусевском музее 21 января откроется выставка, посвященная 74-й годовщине Штурма Гумбиннена

18 января 2019, 16:59

21 января в 16:00 часов состоится открытие выставки, посвященной 74-й годовщине Штурма Гумбиннена «Минувших дней живая память». Приглашаем всех желающих узнать много интересного о событиях и героических личностях Гумбинненской наступательной операции.



Для гостей прозвучит интерактивный рассказ, который представлен презентационным материалом, составленным на основе документов из фондов музея и научной литературы, дополнен экскурсией по постоянной экспозиции «Штурм Гумбиннена. Победа 1944–1945 гг.» и вновь открывающейся выставки «Минувших дней живая память».



Вход — бесплатный.



Справка:



Гумбинненская наступательная операция началась 16 октября 1944 года. К середине января 1945 года после продолжительных и ожесточенных боев войска Красной Армии вышли к Гумбиннену. Штурм города начался 20 января 1945 года. Бои за город продолжались двое суток. Вечером 21 января 1945 года по радио был зачитан приказ № 238 Верховного гланокомандующего. В нем говорилось: «Войска Третьего Белорусского фронта сегодня штурмом овладели узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом противника городом Гумбинненом. В боях за овладение городом особенно отличились войска генерал-лейтенанта А. А. Лучинского."

263 просмотра