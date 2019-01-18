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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском музее 21 января откроется выставка, посвященная 74-й годовщине Штурма Гумбиннена

18 января 2019, 16:59
21 января в 16:00 часов состоится открытие выставки, посвященной 74-й годовщине Штурма Гумбиннена «Минувших дней живая память». Приглашаем всех желающих узнать много интересного о событиях и героических личностях Гумбинненской наступательной операции.

Для гостей прозвучит интерактивный рассказ, который представлен презентационным материалом, составленным на основе документов из фондов музея и научной литературы, дополнен экскурсией по постоянной экспозиции «Штурм Гумбиннена. Победа 1944–1945 гг.» и вновь открывающейся выставки «Минувших дней живая память».

Вход — бесплатный.

Справка:

Гумбинненская наступательная операция началась 16 октября 1944 года. К середине января 1945 года после продолжительных и ожесточенных боев войска Красной Армии вышли к Гумбиннену. Штурм города начался 20 января 1945 года. Бои за город продолжались двое суток. Вечером 21 января 1945 года по радио был зачитан приказ № 238 Верховного гланокомандующего. В нем говорилось: «Войска Третьего Белорусского фронта сегодня штурмом овладели узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом противника городом Гумбинненом. В боях за овладение городом особенно отличились войска генерал-лейтенанта А. А. Лучинского."
музей выставка
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