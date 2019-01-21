23 января Гусевский музей приглашает на театрализованное открытие выставки «Мальборк. Общее наследие»

21 января 2019, 18:46

23 января, в 17:00 часов в Гусевском музее состоится торжественное открытие выставки «Мальборк. Общее наследие», посвященной истории одного из самых крупных и таинственных замков Европы. Для посетителей мероприятия выступят гости вечера — театр замка Инстербург «Белая роза».



Особое внимание создатели выставки «Мальборк. Общее наследие» уделил работе реставраторов, благодаря усилиям которых был создан значимый музейный центр и туристическая достопримечательность. Сегодняшний вид замка является результатом работы немецких мастеров XIX в., а также восстановительных работ, осуществлённых польскими специалистами после разрушений Второй мировой войны.



Выставка расположится в Большом выставочном зале музея.



Вход — свободный.



Справка:



Замок в Мальборке — это самый большой в мире готический замок, возведённый из кирпича. Памятник искусному мастерству строителей XIII века, он принадлежал к самым мощным крепостям эпохи позднего средневековья.

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