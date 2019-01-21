Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 23 января Гусевский музей приглашает на театрализованное открытие выставки «Мальборк. Общее наследие»
Информационный сайт города Гусева

23 января Гусевский музей приглашает на театрализованное открытие выставки «Мальборк. Общее наследие»

21 января 2019, 18:46
23 января, в 17:00 часов в Гусевском музее состоится торжественное открытие выставки «Мальборк. Общее наследие», посвященной истории одного из самых крупных и таинственных замков Европы. Для посетителей мероприятия выступят гости вечера — театр замка Инстербург «Белая роза».

Особое внимание создатели выставки «Мальборк. Общее наследие» уделил работе реставраторов, благодаря усилиям которых был создан значимый музейный центр и туристическая достопримечательность. Сегодняшний вид замка является результатом работы немецких мастеров XIX в., а также восстановительных работ, осуществлённых польскими специалистами после разрушений Второй мировой войны.

Выставка расположится в Большом выставочном зале музея.

Вход — свободный.

Справка:

Замок в Мальборке — это самый большой в мире готический замок, возведённый из кирпича. Памятник искусному мастерству строителей XIII века, он принадлежал к самым мощным крепостям эпохи позднего средневековья.
выставка музей
0 просмотров
0
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
2 ноября в городском музее пройдёт «Ночь искусств»
2 ноября в городском музее пройдёт «Ночь искусств»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров