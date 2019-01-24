25 января — лучший день календаря! Батут арена «4-jump» поздравляет студентов с праздником и проводит в этот день акцию.
Ты студент? Тогда беги к нам!
Хочешь весело и с пользой провести время, тогда добро пожаловать. Наши батуты ждут тебя и твоих друзей студентов.
Билет для всех единый — 200 рублей.
Не забудь взять студенческий билет и спортивную одежду!
Бронь по тел. 69-71-37.
Адрес: г. Гусев, ул. Пушкина, д. 7А (ориентир: детский сад № 11).
Интересующие вопросы в нашей группе ВКонтакте.
25 января на День студента батут арена «4-jump» проводит акцию
24 января 2019, 11:59
4-jump
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