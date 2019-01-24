Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города Гусева» объявляет о наборе детей в возрасте от 6 лет на занятия группах отделения Тайского бокса.
Занятия проводятся под руководством тренера 1-й категории по Тайскому боксу Дудукян Русланом.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская дом 1.
Тел.: 3-35-37.
Гусевская спортивная школа проводит набор детей на отделение по тайскому боксу
24 января 2019, 19:10
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