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Гусевская спортивная школа проводит набор детей на отделение по тайскому боксу

24 января 2019, 19:10
Гусевская спортивная школа проводит набор детей на отделение по тайскому боксу
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города Гусева» объявляет о наборе детей в возрасте от 6 лет на занятия группах отделения Тайского бокса.

Занятия проводятся под руководством тренера 1-й категории по Тайскому боксу Дудукян Русланом.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская дом 1.

Тел.: 3-35-37.
тайский бокс Спортивная школа города Гусева набор
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