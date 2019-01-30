2 февраля в гусевском ФОКе пройдет международный турнир по вольной борьбе

30 января 2019, 13:14

2 февраля в 11.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева (ул. Школьная, 1) состоится Международный турнир по Вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского.



В поединках примут участие порядка 200 борцов из 7 стран мира.



Приглашаем всех любителей единоборств поддержать спортсменов!



Приходите будет интересно!



Вход свободный.

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