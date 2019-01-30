2 февраля в 11.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева (ул. Школьная, 1) состоится Международный турнир по Вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского.
В поединках примут участие порядка 200 борцов из 7 стран мира.
Приглашаем всех любителей единоборств поддержать спортсменов!
Приходите будет интересно!
Вход свободный.
2 февраля в гусевском ФОКе пройдет международный турнир по вольной борьбе
30 января 2019, 13:14
борьба соревнование ФОК
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