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Информационный сайт города Гусева

2 февраля в гусевском ФОКе пройдет международный турнир по вольной борьбе

30 января 2019, 13:14
2 февраля в гусевском ФОКе пройдет международный турнир по вольной борьбе
2 февраля в 11.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева (ул. Школьная, 1) состоится Международный турнир по Вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского.

В поединках примут участие порядка 200 борцов из 7 стран мира.

Приглашаем всех любителей единоборств поддержать спортсменов!

Приходите будет интересно!

Вход свободный.
борьба соревнование ФОК
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