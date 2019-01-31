/ / / ДЮЦ объявляет набор детей в объединения «Мнемошкола» и «Фотостудия для начинающих»

31 января 2019, 19:03

7-9 лет в объединение «Мнемошкола» (на платной основе).

«Мнемотехника» — система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.



«Английский с удовольствием» — формирование базового словарного запаса и грамматики.



«Легоша» — математика через легоконструирование.



8-10 лет в объединение «Фотостудия для начинающих».

Детско-юношеский центр объявляет набор детей.Модули программы:Занятия проводятся по субботам.Справки по телефону: 8(40143) 3-71-72.Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.На занятиях обучающиеся познакомятся с основами фотосъёмки, композицией кадра и послесъёмочной обработкой фотографий.Занятия проводятся два раза в неделю в среду и субботу в 16:00.Справки по телефону: 8 921 268-99-32 (Анна Александровна)Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.