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Информационный сайт города Гусева

ДЮЦ объявляет набор детей в объединения «Мнемошкола» и «Фотостудия для начинающих»

31 января 2019, 19:03
Детско-юношеский центр объявляет набор детей.

7-9 лет в объединение «Мнемошкола» (на платной основе).

ДЮЦ объявляет набор детей в объединения «Мнемошкола» и «Фотостудия для начинающих»

Модули программы:

  • «Мнемотехника» — система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
  • «Английский с удовольствием» — формирование базового словарного запаса и грамматики.
  • «Легоша» — математика через легоконструирование.

Занятия проводятся по субботам.

Справки по телефону: 8(40143) 3-71-72.

Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.

8-10 лет в объединение «Фотостудия для начинающих».



На занятиях обучающиеся познакомятся с основами фотосъёмки, композицией кадра и послесъёмочной обработкой фотографий.

Занятия проводятся два раза в неделю в среду и субботу в 16:00.

Справки по телефону: 8 921 268-99-32 (Анна Александровна)

Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.
ДЮЦ набор
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