/ / / ДЮЦ объявляет набор детей в объединения «Мнемошкола» и «Фотостудия для начинающих»

7-9 лет в объединение «Мнемошкола» (на платной основе).
Модули программы:
- «Мнемотехника» — система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
- «Английский с удовольствием» — формирование базового словарного запаса и грамматики.
- «Легоша» — математика через легоконструирование.
Занятия проводятся по субботам.
Справки по телефону: 8(40143) 3-71-72.
Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.
8-10 лет в объединение «Фотостудия для начинающих».
На занятиях обучающиеся познакомятся с основами фотосъёмки, композицией кадра и послесъёмочной обработкой фотографий.
Занятия проводятся два раза в неделю в среду и субботу в 16:00.
Справки по телефону: 8 921 268-99-32 (Анна Александровна)
Записаться можно по адресу: ул. Артиллерийская, 2.