/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование живописи Мариуса Миндаугаса Даниса «Красок звучные ступени» из собрания И. А. Кирикова
Большой выставочный зал Гусевского музея
Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова
Малый выставочный зал Гусевского музея
Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации
Цокольный зал Гусевского музея
Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Переселенцы — образование города Гусева
Гусевский музей, фойе
Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Основатель музея А. М. Иванов — Краевед, Гражданин, Патриот»
Гусевский музей, фойе
1 и 2 февраля в течение дня — Книжная выставка «Вечный огонь Сталинграда»
Центральная библиотека
С 1 по 5 февраля в течение дня — Выставка с обзором литературы «Новинки на полке краеведа»
Центральная библиотека
С 1 по 9 февраля в течение дня — Выставка-память «Афганистан. Без права на забвение»
Центральная детская библиотека
С 1 по 9 февраля в течение дня — Выставка-память «Сталинград. Стоявшие насмерть во имя жизни»
Центральная детская библиотека
С 1 по 10 февраля в течение дня — Выставка-совет «Все о рыбалке и охоте»
Центральная библиотека
С 1 по 16 февраля в течение дня — Выставка-информация «Афганистан — незаживающая рана»
Центральная библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-знакомство «Лучшие книги для мужчин»
Центральная библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-информация об истории театра «Пять минут с искусством»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-информация «Терроризм — угроза современности»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка книги «А. Кропоткин „Легенды Янтарного края“»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-рекомендация «Мир профессий»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-беседа к 250-летию И. А. Крылова «Мораль сей басни такова…»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Урок-путешествие ко Дню родного языка «Лингвистический вояж»
Центральная детская библиотека
Весь февраль в течение дня — Выставка-обзор «Юбилейный серпантин»
Центральная детская библиотека
1 и 4 февраля в 19:00 — Открытое Новогоднее первенство («Ночная лига») МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу
Мини-стадион МОУ «СОШ № 5»
2 февраля в 13:00 — Открытие международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти Черняховского И.Д. (г.Гусев)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
2 февраля в 13:00 — Просмотр документального фильма «Сталинградская битва»
Центральная библиотека
2 февраля в 11:00 — Спартакиада МО ГГО среди организаций и предприятий по шашкам и муниципальный этап спартакиады пенсионеров
Дом офицеров
2 февраля в 11:00 — Спартакиада МО ГГО среди территориальных отделов по шахматам и шашкам
Дом офицеров
До 5 февраля с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Минувших дней живая память», посвященной 74-й годовщине штурма Гумбиннена
Большой и малый выставочные залы Гусевского музея
До 5 февраля с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Мальборк. Общее наследие»
Цокольный зал Гусевского музея
С 5 по 8 февраля в 15:00 — Президентские спортивные игры по волейболу 1 группа
МАОУ «СОШ № 3»
С 6 по 10 февраля в течение дня — Выставка-знакомство «Город красив людьми: почетные граждане Гусева»
Центральная библиотека
7 февраля в 17:00 — Открытие выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова
Малый выставочный зал Гусевского музея
7 февраля в 20:45 — Открытый чемпионат Калининградской области по хоккею среди любительских команд (сезон 2018–2019 гг.), «Ледокол» г. Гусев — «Cranz» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 февраля в 12:00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по смешанным боевым единоборствам (ММА)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 февраля в 20:30 — Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Пионер» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
С 12 по 14 февраля в 15:00 — Президентские спортивные игры по волейболу 2 группа
МАОУ «СОШ № 3»
14 февраля в течение дня — Акция «День дарения книг»
Центральная библиотека
14 февраля в течение дня — Акция «Международный день дарения книг»
Центральная детская библиотека
15 февраля в 10:00 — Торжественное возложение цветов к памятным стелам
п. Михайлово
15 февраля в 13:00 — Митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Аллея Славы
15 февраля в 14:00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Городской дом культуры
15 февраля в 14:00 — Просмотр видеоматериалов «Афганистан болит в моей душе»
Центральная библиотека
15 февраля в 13:00 — Митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Аллея Славы
15 февраля в 14:00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Городской дом культуры
16 февраля в 16.30 — Школьная филармония «Золотой ключик». Концертно-познавательный цикл «АРТ-Росток».
ДШИ, Центр «Росток»
16 февраля в 10:00 — Зимний фестиваль ГТО
Физкультурно-оздоровительный комплекс
17 февраля в 10:00 — Спартакиада МО ГГО среди организаций и предприятий по стритболу (мужчины, женщины)
МАОУ «СОШ № 3»
С 18 до 23 февраля в течение дня — Книжно — иллюстративная выставка «Защитник России»
Центральная библиотека
С 18 по 28 февраля в течение дня — Выставка-информация «Радуга идей»
Центральная библиотека
19 февраля в 16:00 — Экспонирование выставки «Пространство акварели» Гусевской ДШИ
Малый выставочный зал Гусевского музея
20 февраля в 15:00 — Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо шашки»
МАОУ «СОШ № 3»
20 февраля в 16:00 — Мультимедийная игровая программа «Я бы в армию пошел»
Центральная детская библиотека
21 февраля в течение дня — День информации «Народы дружат книгами»
Центральная детская библиотека
21 февраля в 14:30 — Турнир по бочче, посвященный Дню Защитника Отечества среди инвалидов
ул. Московская. 62
21 февраля в 15:00 — Открытие фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации
Цокольный зал музея
21 февраля с 11:00 до 17:00 — Культурно-образовательное мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать»
Гусевский музей
23 февраля в 10:00 — Матчевые встречи сборных команд (зона восток) МО ГГО по мини-футболу посвященный Дню Защитника Отечества
Физкультурно-оздоровительный комплекс
23 февраля — Торжественное мероприятие, праздничный концерт народного коллектива «Россияна» (г. Черняховск) посвящённый Дню Защитника Отечества
городской дом культуры
24 февраля в 10:00 — Открытый турнир МО ГГО по гиревому спорту
изкультурно-оздоровительный комплекс
24 февраля в 12:00 — Открытое первенство МО ГГО по армспорту и мастеркласс
Физкультурно-оздоровительный комплекс
26 февраля в 18:30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?
Городской дом культуры
28 февраля в 15:00– Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2001 г. р. и моложе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года
1 февраля 2019, 12:17
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