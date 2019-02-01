Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года

1 февраля 2019, 12:17

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование живописи Мариуса Миндаугаса Даниса «Красок звучные ступени» из собрания И. А. Кирикова

Большой выставочный зал Гусевского музея



Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова

Малый выставочный зал Гусевского музея



Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации

Цокольный зал Гусевского музея



Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Переселенцы — образование города Гусева

Гусевский музей, фойе



Весь февраль с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Основатель музея А. М. Иванов — Краевед, Гражданин, Патриот»

Гусевский музей, фойе



1 и 2 февраля в течение дня — Книжная выставка «Вечный огонь Сталинграда»

Центральная библиотека



С 1 по 5 февраля в течение дня — Выставка с обзором литературы «Новинки на полке краеведа»

Центральная библиотека



С 1 по 9 февраля в течение дня — Выставка-память «Афганистан. Без права на забвение»

Центральная детская библиотека



С 1 по 9 февраля в течение дня — Выставка-память «Сталинград. Стоявшие насмерть во имя жизни»

Центральная детская библиотека



С 1 по 10 февраля в течение дня — Выставка-совет «Все о рыбалке и охоте»

Центральная библиотека



С 1 по 16 февраля в течение дня — Выставка-информация «Афганистан — незаживающая рана»

Центральная библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-знакомство «Лучшие книги для мужчин»

Центральная библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-информация об истории театра «Пять минут с искусством»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-информация «Терроризм — угроза современности»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка книги «А. Кропоткин „Легенды Янтарного края“»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-рекомендация «Мир профессий»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-беседа к 250-летию И. А. Крылова «Мораль сей басни такова…»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Урок-путешествие ко Дню родного языка «Лингвистический вояж»

Центральная детская библиотека



Весь февраль в течение дня — Выставка-обзор «Юбилейный серпантин»

Центральная детская библиотека



1 и 4 февраля в 19:00 — Открытое Новогоднее первенство («Ночная лига») МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу

Мини-стадион МОУ «СОШ № 5»



2 февраля в 13:00 — Открытие международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти Черняховского И.Д. (г.Гусев)

Физкультурно-оздоровительный комплекс



2 февраля в 13:00 — Просмотр документального фильма «Сталинградская битва»

Центральная библиотека



2 февраля в 11:00 — Спартакиада МО ГГО среди организаций и предприятий по шашкам и муниципальный этап спартакиады пенсионеров

Дом офицеров



2 февраля в 11:00 — Спартакиада МО ГГО среди территориальных отделов по шахматам и шашкам

Дом офицеров



До 5 февраля с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Минувших дней живая память», посвященной 74-й годовщине штурма Гумбиннена

Большой и малый выставочные залы Гусевского музея



До 5 февраля с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Мальборк. Общее наследие»

Цокольный зал Гусевского музея



С 5 по 8 февраля в 15:00 — Президентские спортивные игры по волейболу 1 группа

МАОУ «СОШ № 3»



С 6 по 10 февраля в течение дня — Выставка-знакомство «Город красив людьми: почетные граждане Гусева»

Центральная библиотека



7 февраля в 17:00 — Открытие выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова

Малый выставочный зал Гусевского музея



7 февраля в 20:45 — Открытый чемпионат Калининградской области по хоккею среди любительских команд (сезон 2018–2019 гг.), «Ледокол» г. Гусев — «Cranz» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



9 февраля в 12:00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по смешанным боевым единоборствам (ММА)

Физкультурно-оздоровительный комплекс



9 февраля в 20:30 — Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Пионер» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



С 12 по 14 февраля в 15:00 — Президентские спортивные игры по волейболу 2 группа

МАОУ «СОШ № 3»



14 февраля в течение дня — Акция «День дарения книг»

Центральная библиотека



14 февраля в течение дня — Акция «Международный день дарения книг»

Центральная детская библиотека



15 февраля в 10:00 — Торжественное возложение цветов к памятным стелам

п. Михайлово



15 февраля в 13:00 — Митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Аллея Славы



15 февраля в 14:00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Городской дом культуры



15 февраля в 14:00 — Просмотр видеоматериалов «Афганистан болит в моей душе»

Центральная библиотека



15 февраля в 13:00 — Митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Аллея Славы



15 февраля в 14:00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Городской дом культуры



16 февраля в 16.30 — Школьная филармония «Золотой ключик». Концертно-познавательный цикл «АРТ-Росток».

ДШИ, Центр «Росток»



16 февраля в 10:00 — Зимний фестиваль ГТО

Физкультурно-оздоровительный комплекс



17 февраля в 10:00 — Спартакиада МО ГГО среди организаций и предприятий по стритболу (мужчины, женщины)

МАОУ «СОШ № 3»



С 18 до 23 февраля в течение дня — Книжно — иллюстративная выставка «Защитник России»

Центральная библиотека



С 18 по 28 февраля в течение дня — Выставка-информация «Радуга идей»

Центральная библиотека



19 февраля в 16:00 — Экспонирование выставки «Пространство акварели» Гусевской ДШИ

Малый выставочный зал Гусевского музея



20 февраля в 15:00 — Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо шашки»

МАОУ «СОШ № 3»



20 февраля в 16:00 — Мультимедийная игровая программа «Я бы в армию пошел»

Центральная детская библиотека



21 февраля в течение дня — День информации «Народы дружат книгами»

Центральная детская библиотека



21 февраля в 14:30 — Турнир по бочче, посвященный Дню Защитника Отечества среди инвалидов

ул. Московская. 62



21 февраля в 15:00 — Открытие фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации

Цокольный зал музея



21 февраля с 11:00 до 17:00 — Культурно-образовательное мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать»

Гусевский музей



23 февраля в 10:00 — Матчевые встречи сборных команд (зона восток) МО ГГО по мини-футболу посвященный Дню Защитника Отечества

Физкультурно-оздоровительный комплекс



23 февраля — Торжественное мероприятие, праздничный концерт народного коллектива «Россияна» (г. Черняховск) посвящённый Дню Защитника Отечества

городской дом культуры



24 февраля в 10:00 — Открытый турнир МО ГГО по гиревому спорту

изкультурно-оздоровительный комплекс



24 февраля в 12:00 — Открытое первенство МО ГГО по армспорту и мастеркласс

Физкультурно-оздоровительный комплекс



26 февраля в 18:30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?

Городской дом культуры



28 февраля в 15:00– Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2001 г. р. и моложе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

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