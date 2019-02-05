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В Гусевском музее 7 февраля состоится открытие двух выставок картин из собрания И. А. Кирикова

5 февраля 2019, 13:16
В Гусевском музее 7 февраля состоится открытие двух выставок картин из собрания И. А. Кирикова
7 февраля в Большом выставочном зале музея состоится торжественное открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова: «Задумчивый пейзаж» Виктора Бутко (Москва-Бостон) и «Красок звучные ступени» Мариуса Миндаугаса Даниса (Литва, Вильнюс). Начало 17:00 часов.

Картины из собрания абсолютно разные, Виктор Бутко работает в реалистической манере, продолжая традиции русской пейзажной школы, а вот творчество Мариуса Миндаугаса Даниса, в стилистическом смысле, можно назвать стихийным постмодерном.

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру прекрасного и удивительного, в мир живописи, во всем великолепии ее проявления! О любом творческом человеке сложно говорить, оперируя лишь названиями государств или национальностями. Каждый из них, особенно оказывающий эмоциональное воздействие, действует универсально. Потому что чувства, ощущения, переживания — общечеловечны.

Именно таким и является творчество М. Даниса. Прежде всего, художник изображает видимый и трансцендентный мир (идеальную и материальную сферы). Его беспокойный характер, динамичный темперамент стали основой всего творчества (графические и живописные работы художника выделялись на фоне достаточно туманного и серого национального колорита яркостью и чистотой красок).

Виктор Бутко — участник многих групповых выставок в России и за рубежом (Италия, США, Китай), состоялось несколько его персональных выставок в России и США. Работы художника находятся в Институте русского реалистического искусства (Москва), Вышневолоцком краеведческом музее, Народной картинной галерее в поселке Солнечный (рядом с Академической дачей художников) в Тверской области, Музее русского искусства (Миннеаполис, штат Миннесота, США), McCarthey Gallery (Salt Lake City, США), в частных собраниях в России и за рубежом. В последние годы Виктор Бутко живет и занимается живописью в Москве и Бостоне.

Картины из собрания представлены в Большом и Малом выставочных залах музея. Выставки продолжат свою работу до 17 марта.

Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-33) 19-17.
музей выставка
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