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Информационный сайт города Гусева

Гусевская ДШИ приглашает детей на обучение в группы раннего эстетического развития

5 февраля 2019, 18:23
Гусевская детская школа искусств приглашает детей от 3,5 до 6 лет на обучение в группы раннего эстетического развития.

Научиться разбираться в музыкальных стилях и жанрах, почувствовать радость движения в танце и удовлетворение от декоративных поделок — это не просто развивающие задачи, а возможность сделать жизнь ребенка значимой, наполненной приятными событиями и делами.

  • «Рисование» — 1 групповое занятие в неделю
  • «Лепка» — 1 групповое занятие в неделю
  • «Ритмика» — 1 групповое занятие в неделю
  • «Музыка» — 1 групповое занятие в неделю
  • «Музыкальная игротека» — 1 групповое занятие в неделю
  • «Английский язык» — 1 групповое занятие в неделю

Обучение платное.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.
ДШИ
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