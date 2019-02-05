/ / / Гусевская ДШИ приглашает детей на обучение в группы раннего эстетического развития

Научиться разбираться в музыкальных стилях и жанрах, почувствовать радость движения в танце и удовлетворение от декоративных поделок — это не просто развивающие задачи, а возможность сделать жизнь ребенка значимой, наполненной приятными событиями и делами.
- «Рисование» — 1 групповое занятие в неделю
- «Лепка» — 1 групповое занятие в неделю
- «Ритмика» — 1 групповое занятие в неделю
- «Музыка» — 1 групповое занятие в неделю
- «Музыкальная игротека» — 1 групповое занятие в неделю
- «Английский язык» — 1 групповое занятие в неделю
Обучение платное.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.