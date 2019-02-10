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Информационный сайт города Гусева

23 февраля в Гусеве пройдёт легкоатлетический пробег, посвящённый Дню защитника Отечества

10 февраля 2019, 01:43
23 февраля легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» города Гусева при поддержке фракции ЛДПР проводит пробег, посвящённый Дню защитника Отечества.

Сбор участников и регистрация будут проходить с 10:15 до 11:15 в спортзале школы № 1, ул. Малахова, 2. (ориентир: центральный вход городского стадиона).

Старт участников забега состоится в 11:30.

Вид трассы: дорога с асфальтным покрытием, проходит через гресовский лес в сторону горбатого моста.

— дистанция забега 10 км — взрослые
— дистанция 4,5 км — дети и юноши

Участие в пробеге лицам достигших 18 лет будет разрешаться только при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. Лица младше 18 лет будут допускаться только с разрешения родителя или опекуна.

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