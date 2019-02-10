/ / / 23 февраля в Гусеве пройдёт легкоатлетический пробег, посвящённый Дню защитника Отечества

10 февраля 2019, 01:43

23 февраля легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» города Гусева при поддержке фракции ЛДПР проводит пробег, посвящённый Дню защитника Отечества.Сбор участников и регистрация будут проходить с 10:15 до 11:15 в спортзале школы № 1, ул. Малахова, 2. (ориентир: центральный вход городского стадиона).Старт участников забега состоится в 11:30.Вид трассы: дорога с асфальтным покрытием, проходит через гресовский лес в сторону горбатого моста.— дистанция забега 10 км — взрослые— дистанция 4,5 км — дети и юношиУчастие в пробеге лицам достигших 18 лет будет разрешаться только при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. Лица младше 18 лет будут допускаться только с разрешения родителя или опекуна.