19 февраля в здании ДЮЦ каждый желающий сможет проверить уровень сахара в крови

15 февраля 2019, 11:28

19 февраля с 11:00 до 14:00 в здании ДЮЦ (ул.Артиллерийская, 2) медицинские работники и лаборанты всем желающим проведут анализ на наличие сахара в крови.



С собой нужно иметь паспорт.



С пришедшими проведут беседу о правильном питании, здоровом образе жизни, а также, при необходимости, направят на посещение узкого специалиста. При наличии повышенного сахара дадут бесплатно глюкометр и тест полоски для измерения уровня сахара.



Как подготовиться к сдаче крови на анализ уровня сахара?



Анализ нужно сдавать натощак (через 8 часов после последнего приема пищи). Пить за 8 часов до процедуры можно только простую или минеральную воду. Алкоголь нельзя употреблять в течение двух суток до анализа, иначе сахар будет повышен. По той же причине не следует курить за несколько часов до пробы. От физических нагрузок лучше воздержаться.

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