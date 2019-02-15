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Информационный сайт города Гусева

19 февраля в здании ДЮЦ каждый желающий сможет проверить уровень сахара в крови

15 февраля 2019, 11:28
19 февраля в здании ДЮЦ каждый желающий сможет проверить уровень сахара в крови
19 февраля с 11:00 до 14:00 в здании ДЮЦ (ул.Артиллерийская, 2) медицинские работники и лаборанты всем желающим проведут анализ на наличие сахара в крови.

С собой нужно иметь паспорт.

С пришедшими проведут беседу о правильном питании, здоровом образе жизни, а также, при необходимости, направят на посещение узкого специалиста. При наличии повышенного сахара дадут бесплатно глюкометр и тест полоски для измерения уровня сахара.

Как подготовиться к сдаче крови на анализ уровня сахара?

Анализ нужно сдавать натощак (через 8 часов после последнего приема пищи). Пить за 8 часов до процедуры можно только простую или минеральную воду. Алкоголь нельзя употреблять в течение двух суток до анализа, иначе сахар будет повышен. По той же причине не следует курить за несколько часов до пробы. От физических нагрузок лучше воздержаться.
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Дурдом!
Вчера, 16:04   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Это почему же? Ч то в этом плохого? Большое спасибо организаторам.
Вчера, 16:40   ЦитироватьОтветить5
Вот так
# 3Вот так
Хрень.
Вчера, 17:57   ЦитироватьОтветить0

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