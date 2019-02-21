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Информационный сайт города Гусева

23 февраля в ФОКе пройдёт открытое первенство ДЮЦ по вольной борьбе (изменилось время)

21 февраля 2019, 16:23
23 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет Открытое первенство Детско-юношеского центра по вольной борьбе, посвящённое Дню защитника Отечества и 30-й годовщине окончания выполнения боевой задачи в республике Афганистан.

Открытие соревнований в 13:00.

Вход свободный.
борьба соревнование
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Новость отредактирована Сегодня, 16:25
Причина: Поменялось время открытия соревнований
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