23 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет Открытое первенство Детско-юношеского центра по вольной борьбе, посвящённое Дню защитника Отечества и 30-й годовщине окончания выполнения боевой задачи в республике Афганистан.
Открытие соревнований в 13:00.
Вход свободный.
23 февраля в ФОКе пройдёт открытое первенство ДЮЦ по вольной борьбе (изменилось время)
21 февраля 2019, 16:23борьба соревнование
342 просмотраНовость отредактирована Сегодня, 16:25
Причина: Поменялось время открытия соревнований
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